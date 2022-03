Türk milletinin gurur kaynağı ve muzaffer tarihinin mümtaz sayfalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferinin ve Kutsal vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ‘Şehitler Günü’nü onurla yâd ettiğimiz bugün, unutulmaz destanın 107. yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.Çanakkale Zaferi, Türk tarihinde askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yazılış tarihidir. Bu destan memleketin her köşesinden vatan uğruna bir araya gelerek Çanakkale’de buluşan, zor şartlarda savaşan, ancak azim ve kararlılığıyla dönemin teknolojik olarak güçlü ve donanımlı işgal kuvvetlerine karşı koyan, tarihinin her döneminde dünyaya ışık saçmış, esaret altında yaşamaktansa ölmeyi göze almış olan Milletimizin asla unutulmayacak bir başarısıdır.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” sözlerinin vücut bulduğu bu zafer, Türk milletinin istiklali uğruna nelerini feda edebileceğinin en bariz göstergesidir. Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmeyen, düşmanı bile kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyen kahraman ecdadımız, elde ettikleri bu zafer ile milletimizin hatta coğrafyanın kaderini değiştirmiştir.Tarihin her döneminde vatan topraklarını korumak ve kollamak için önüne konan engelleri aşan bu milletin cesareti ve kararlılığı sayesinde, huzur, güven, birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız bu toprakları canımız pahasına korumaya devam edecek ve 107 yıl önceki bağımsızlık ruhunu aynı kararlılık, aynı azimle ilelebet yaşatacağız.18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde, bu cennet vatanı bizlere emanet eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.