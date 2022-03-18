T.C.ISPARTA VALİLİĞİİl Tarım ve Orman MüdürlüğüSayı : E-59916911-621.99-4876447 6.03.2022Konu : Kosova Tarım Bakanlığı Heyeti İlimizi Ziyaret EttiBASIN BÜLTENİKosova Tarım Bakanlığı Heyeti İlimizi Ziyaret EttiKosova Yönetim Otoritesi Başkanı ve Kırsal Kalkınma Politikası Müdürü Shqipe Dema başkanlığındaki 10 kişilik heyet İlimizi ziyaret ederek 2018 yılında ilimizde uygulanan GÜLANTA Projesi ve İlimizin Tıbbi Aromatik Bitkiler konusundaki çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.Ziyaretin ilk gününde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda GÜLANTA Proje paydaşları heyete proje ve ilimiz hakkında sunumlarını yaptılar.İkinci gününde ise saha ziyaretleri yapıldı. Heyet öncelikle İl Müdürlüğümüz Koordinasyonunda Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek Enstitünün çalışmaları hakkında bilgi aldı ve uygulama alanlarını gezdi. Akabinde Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuvarı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından desteklenen Ana Fruit firması alanları ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İksir Kozmetik tesisini ziyaret etti.Daha sonra Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi alanında Gülanta Projesi kapsamında hibe edilen distilasyon tesisi gezildi ve buradan misafirler uğurlandı.Heyet Başkanı Shqipe Dema ziyaretten çok memnun kaldıklarını Isparta ilinin Tarımda olan liderlik vasfından çok etkilendiklerini ve Kosova'ya döndüklerinde de Isparta ile irtibatlı bir şekilde tarıma şekil vermek istediklerini belirttiler.Henüz 14 yıllık bir ülke olmaları dolayısıyla tarımda gelişmeye çok ihtiyaçları olduğunu ve bu gelişmeye Isparta ziyaretinden elde ettikleri bilgiler ile daha iyi yön vereceklerini ifade etti.Eyup ADIGÜZELİl Müdürü