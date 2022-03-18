T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Sayı : E-59916911-621.99-4876478 16.03.2022

Konu : Su Ürünleri Av Yasakları Başladı

BASIN BÜLTENİ

Su Ürünleri Av Yasakları Başladı

22.08.2020 tarih ve 31221 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5/1 No'lu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen ve 5/2 No'lu Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler gereğince, İlimiz sınırları içerisinde bulunan bütün sularda su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla her yılın aynı dönemi olan 15 Mart - 15 Haziran 2022 tarihleri arasında ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığı yasaklanmıştır.

Su ürünleri av yasakları boyunca tüm balıkçı kayıklarının karaya çekilmesi zorunludur. Ayrıca balıkçı kayıklarının içerisinde veya kıyıda avcılık malzemelerinin bulundurulması yasaktır.

Ticari avcılığın yasak olduğu dönemde Eğirdir-Hoyran Gölü, Karacaören-1 Baraj Gölü, Beyşehir Gölü ve bunların bağlantılı olduğu sularda (Gümüşi Havuz balığı haricinde) amatör (sportif) avcılık da yasaktır.

Avlanma yasağı döneminde stok tespiti yapılmış balıkların satışı, İl/İlçe Müdürlüklerimizin iznine tabidir. Satış yapanların satış izin belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Ayrıca, stok tespiti yapılmış balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir.

Su ürünleri avcılığıyla ilgili yasak ve kısıtlamalara uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu doğrultusunda idari para cezası uygulanacaktır.

Balıkçılarımızın ve amatör balıkçılık yapan vatandaşlarımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri sürdürülebilir balıkçılık açısından önem arz etmektedir.

Eyup ADIGÜZEL

İl Müdürü

