Isparta'da kendi hijyen istasyonunuzu oluşturmak için gerekenn tüm ekipman ve malzemelere Via'dan ulaşabilirsiniz. Hemde toptan fiyatına perekande!
VİA'DA SATIŞA SUNULAN HİJYEN ÜRÜNLERİ
- Pedallı dezenfektan standı, iç ve dış mekanlarda kullanabileceğiniz, üzerinde 14 kural yazılı ayak basmalı hijyenik dezenfektan standıdır. Ayak ile pedala basarak dezenfektan akışı sağlanabilmektedir.
- El dezenfektan standı. Üzerinde 14 kural yazılı el ile basarak dezenfektan akışı sağlanabilmektedir.
- El ve Ortam Dezenfektanları. (Hijyen Paspas, Dezenfektan Sıvısı, El Ansiteptiği sıvıları...)
- Ulv Cihazı Dezenfektan Makinası Cihazı ( Ultra Low Volume ) son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan virüs ve haşereleri yok etmede en üstün, kalıcı, etkili ve en ekonomik mücadeleyi sağlar. U.LV sistemi Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı bir ilaçlama tekniğidir.
- Toptan ve Perakende Maske çeşitleri
- Dezenfektan Aparatları
Adres: Pirimehmet mh. Gölcük yolu üzeri (Devin Otel yukarısı)
Telefon: 0 544 777 37 99
Website:www.viatrafik.com.tr