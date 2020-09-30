ISPARTA'DA DEZENFEKTAN ÜRÜNLERİ VE MASKELER VİA'DA

VİA'DA SATIŞA SUNULAN HİJYEN ÜRÜNLERİ

Pedallı dezenfektan standı, iç ve dış mekanlarda kullanabileceğiniz, üzerinde 14 kural yazılı ayak basmalı hijyenik dezenfektan standıdır. Ayak ile pedala basarak dezenfektan akışı sağlanabilmektedir.

iç ve dış mekanlarda kullanabileceğiniz, üzerinde 14 kural yazılı ayak basmalı hijyenik dezenfektan standıdır. Ayak ile pedala basarak dezenfektan akışı sağlanabilmektedir. El dezenfektan standı. Üzerinde 14 kural yazılı el ile basarak dezenfektan akışı sağlanabilmektedir.

Üzerinde 14 kural yazılı el ile basarak dezenfektan akışı sağlanabilmektedir. El ve Ortam Dezenfektanları. ( Hijyen Paspas, Dezenfektan Sıvısı , El Ansiteptiği sıvıları...)

Ulv Cihazı Dezenfektan Makinası Cihazı ( Ultra Low Volume ) son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan virüs ve haşereleri yok etmede en üstün, kalıcı, etkili ve en ekonomik mücadeleyi sağlar. U.LV sistemi Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı bir ilaçlama tekniğidir.

Toptan ve Perakende Maske çeşitleri

Dezenfektan Aparatları

Mikropları yok etmek için kullanılan dezenfektan, standart hijyen koşullarının sürdürülmesinde son derece etkilidir.Via, sağlık kuruluşlarında,evde veya işyerinizde kullanıma uygun bir çok hijyen malzemesini sizlere sunar.

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