Konuyla ilgili olarak Kulüp BAŞKANI Süleyman Kabalak Basın Açıklamasında Şu Görüşlere Yer Verdi.”Bir önceki teknik direktör Hakan Şimşek için teşekkür eden . Başkanımız Süleyman Kabalak , "Isparta 32 Futbol Kulübümüzün hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapmak için yeni teknik patron olarak Hakan Yılmaz ile anlaşmış bulunuyoruz. Camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Isparta'mızın daha başarılı olabilmesi için el birliğiyle tüm Yönetim olarak çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyorum. Hedefimiz her zaman şampiyonluktur. Bu sene de şampiyonluğu kovalayacağımızın bilinmesini istiyorum”