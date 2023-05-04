Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden Borç Yapılandırması Bilgilendirme Toplantısı

Pandemi ve Enerji Krizinden Etkilenen Esnaf ve Sanatkarlara Borç Yapılandırma Fırsatı

Yapılandırma Kapsamında Vergi, SGK ve Aidat Borçları da Yer Alıyor

Yapılandırılan Borçlar 12-48 Eşit Taksitte Ödenebilecek

Başvuruların Son Tarihi 31 Aralık 2022, İlk Taksit ve Peşin Ödeme 30 Haziran 2023'e Kadar

İl Defterdarı: Yapılandırma Vergi Borcu Yükünü Azaltacak, Mükelleflere Avantaj Sağlayacak

Daha Geniş Kapsamlı Yapılandırma Fırsatı için Esnaf ve Sanatkarların Başvuru Yapmaları Gerekiyor.

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 7440 Sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması düzenlemesi hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda İl Defterdarı Osman Kocaş ve SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz, yapılandırmanın detaylarını anlattı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, kamu borcu olan esnaf ve sanatkarları yapılandırmadan yararlanmaya davet etti.Başkan Tural, toplantıda yaptığı konuşmada, pandemi ve enerji krizinin olumsuz etkilerinden en çok etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik geniş kapsamlı bir yapılandırma fırsatının sunulduğunu söyledi. Yapılandırma kapsamında vergi ve SGK borçları ile odalara olan aidat borçları da yer alıyor. Yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. İlk taksit ve peşin ödeme 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak. Aidat borcu yapılandırması için üyelerin bizzat odalara başvurmaları gerekiyor. Başvuruların son tarihi ise 31 Aralık 2022.İl Defterdarı Osman Kocaş ise yapılandırmaya ilişkin sunum yaparak, esnaf ve sanatkarların borcu olup olmadıklarına dair kontrol yaptırmalarının önemine değindi. Yapılandırmanın vergi borcu yükünü azaltacağını ve mükelleflere birçok avantaj sağlayacağını belirtti.Isparta'da daha önce yapılan yapılandırma yasalarından 12 bin 942 kişi yararlandı. 7440 Sayılı yasa ise daha geniş kapsamlı bir yapılandırma fırsatı sunuyor. Esnaf ve sanatkarların bu fırsattan yararlanmaları için başvuru yapmaları gerekiyor.