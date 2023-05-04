Çalışanların Emekli Aylığına Kavuşması Müjdesi Verildi

Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Tam Zamanlı Çalışma Hakkı Tanındı

Türkiye'den Emekli Olanların Yurt Dışında Çalışması Kolaylaştı

Yurtdışı Borçlanmasıyla Emekli Olanlara Aylık Kesintisi Yoklama Belgesiyle Kontrol Edilmeyecek

Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Emeklilik İmkânı Sağlayan Yasa Değişikliği Yürürlüğe Girdi

Habere göre, Türkiye'de sosyal güvenlik ödemesinden borçlanarak emekli olan Türk vatandaşları artık yurtdışında tam zamanlı çalışabilecek. Bu, Avrupa da dahil olmak üzere sosyal güvenlik sözleşmesi olan 35 ülkede yaşayan insanların Türkiye'deki emekli maaşlarını alırken çalışmasına olanak sağlayacaktır. Daha önce emekli olan kişilerin ödemelerini alabilmeleri için kalıcı olarak Türkiye'ye dönmeleri gerekiyordu. Ancak zamanla bu zorunluluk gevşetilmiş ve artık emekliler yurt dışında ikamet etseler ve herhangi bir sosyal güvenlik veya sosyal yardım almasalar bile emekli maaşlarını alabilmektedir. Yeni düzenleme, sosyal güvenlik ödemelerinden borçlanan emekli gurbetçilerin, sosyal yardım almadıklarını veya başka bir ülkede çalıştıklarını kanıtlamalarına gerek kalmadan çalışmalarına olanak sağlayacak. Ayrıca Yönetmelik, yurt dışında beş aydan fazla kalmış emeklilerin ödemelerini almaya devam edebilmeleri için katılım belgesi verme zorunluluğunu da kaldıracak. Ayrıca, Türkiye'de sosyal güvenlik ödemelerinden borçlanan çift uyruklu Türk vatandaşları da bu düzenlemeden yararlanabilir.