Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'u test ettiği haberleri gündeme geldi. Başkan Başdeğirmen, TOGG'un sürücü koltuğuna geçerek, aracı eşi Şadiye Başdeğirmen ve aracın sahibi Emrah Tuygun ile birlikte şehir turu attı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği TOGG'un ilk teslimatı da Isparta'da gerçekleştirildi. Başkan Başdeğirmen, araç içerisinde yaptığı sürüş deneyimini paylaşarak, TOGG'un farklı bir deneyim sunduğunu belirtti. Ayrıca Başkan Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı'na ve TOGG'un üretiminde emeği geçenlere teşekkür etti. TOGG'un test sürüşü sırasında Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan ve trafik polisleri de aracı kontrol etti. Başkan Başdeğirmen, TOGG'un üretiminde emeği geçenlerin daha iyilerini üreterek dünyaya nam salacağına inandığını ifade etti.