ISPARTA KOM ŞUBEDEN KAÇAMADI: 12 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN DOLANDIRICI YAKALANDI!

ISPARTA (Özel Haber) – Isparta Emniyet Müdürlüğü, suçlulara yönelik yürüttüğü kararlı takibini sürdürüyor. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari daha polisin operasyonuyla yakalanarak adalete teslim edildi.

KOM Ekiplerinden Kaçamadı

Edinilen bilgilere göre, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, emniyet güçlerinin takibindeydi. Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen titiz çalışma sonucunda şahsın gizlendiği yer tespit edildi.

Cezaevine Gönderildi

10 Mart 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Huzur ve Güven Mesajı
Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın güvenini suistimal eden ve adaletten kaçmaya çalışan suçlulara karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği mesajını verdi.

