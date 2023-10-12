Isparta Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü İş Birliği Protokolü İmzaladı
Isparta Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonlarını artırmak için dev iş birliği protokolüne imza attı.
Başkan Başdeğirmen: "Çocuklarımız Bizim Geleceğimiz"
Başkan Şükrü Başdeğirmen, iş birliği protokolünün çocukların eğitimine verilen önemi vurgulayarak, şehrin geleceğini şekillendireceklerini belirtti.
Protokol Detayları - Eğitimden Spora Geniş Kapsamlı İş Birliği
Protokol, seminerlerden sınavlara, sosyo-ekonomik destekten spor faaliyetlerine kadar birçok alanda Isparta eğitimine katkı sunacak detayları içeriyor.
Milli Eğitim Müdürü Baydur: "Güzel Bir Sürecin Başlangıcı"
Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, iş birliği protokolü ile Isparta'da güzel bir sürecin başladığını ve çocukların geleceği için önemli destekler sağlayacaklarını ifade etti.
Belediye Başkanı Başdeğirmen: "Eğitimde Destek Devam Edecek"
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, iş birliği protokolü ile eğitimdeki desteklerin devam edeceğini ve toplumlarına değerli gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Isparta Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonlarını artırmak için dev iş birliği protokolüne imza attı.
Başkan Başdeğirmen: "Çocuklarımız Bizim Geleceğimiz"
Başkan Şükrü Başdeğirmen, iş birliği protokolünün çocukların eğitimine verilen önemi vurgulayarak, şehrin geleceğini şekillendireceklerini belirtti.
Protokol Detayları - Eğitimden Spora Geniş Kapsamlı İş Birliği
Protokol, seminerlerden sınavlara, sosyo-ekonomik destekten spor faaliyetlerine kadar birçok alanda Isparta eğitimine katkı sunacak detayları içeriyor.
Milli Eğitim Müdürü Baydur: "Güzel Bir Sürecin Başlangıcı"
Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, iş birliği protokolü ile Isparta'da güzel bir sürecin başladığını ve çocukların geleceği için önemli destekler sağlayacaklarını ifade etti.
Belediye Başkanı Başdeğirmen: "Eğitimde Destek Devam Edecek"
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, iş birliği protokolü ile eğitimdeki desteklerin devam edeceğini ve toplumlarına değerli gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.