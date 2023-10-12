Isparta Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü İş Birliği Protokolü İmzaladı



















Isparta Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonlarını artırmak için dev iş birliği protokolüne imza attı.Başkan Şükrü Başdeğirmen, iş birliği protokolünün çocukların eğitimine verilen önemi vurgulayarak, şehrin geleceğini şekillendireceklerini belirtti.Protokol, seminerlerden sınavlara, sosyo-ekonomik destekten spor faaliyetlerine kadar birçok alanda Isparta eğitimine katkı sunacak detayları içeriyor.Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, iş birliği protokolü ile Isparta'da güzel bir sürecin başladığını ve çocukların geleceği için önemli destekler sağlayacaklarını ifade etti.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, iş birliği protokolü ile eğitimdeki desteklerin devam edeceğini ve toplumlarına değerli gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.