Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 53.363 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Yaşam Tüneli'nde 9.913 vatandaşa trafik bilincinin artırılması için eğitimler düzenlendi.

Yetişkinlere yönelik olarak yapılan eğitimlerde 17.166 vatandaşa trafik konularında bilgi verildi.

Ramazan Bayramı ve Trafik Haftası tedbirleri kapsamında Otobüs Terminali'nde 153 otobüs şoförü ve yardımcı personele, 5269 yolcuya "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" sloganıyla emniyet kemeri kullanımı ve trafik bilinci konularında eğitimler düzenlendi.

"Yayalar Kırmızı Çizgimiz", "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" ve "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" başlıklı 4.500 adet el broşürü dağıtıldı.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında 1000 adet "Kırmızı Düdük" dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden Trafik Bilincinin Yükseltilmesi ve Güvenli Trafik Ortamının Sağlanması İçin Önemli FaaliyetlerIsparta Emniyet Müdürlüğü, her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü kutlanan "Karayolları Trafik Güvenliği Günü"nü takiben gerçekleştirilen "Karayolu Trafik Haftası"nda, güvenli trafik ortamının sağlanması, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri, yayaların yaya geçitlerini kullanmalarının teşvik edilmesi ve güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarının sağlanması amacıyla farkındalık artırıcı ve eğitici faaliyetler düzenlemiştir.Bu doğrultuda Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki gibidir:Yeni eğitim çalışmaları da Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Toplumun trafik bilinci ve güvenli trafik kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen faaliyetlerin devam etmesi planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.