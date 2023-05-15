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İkinci Tur Seçimlerinin Yeni Oy Pusulası Belli Oldu

İkinci Tur Seçimlerinin Yeni Oy Pusulası Belli Oldu
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İkinci Tur Seçimlerinin Yeni Oy Pusulası Belli Oldu
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kaldığını duyurarak, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimlerinin oy pusulasını yayımladı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını ve daha önce ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini açıkladı.
Yener, YSK'nın, son ikiye kalan adaylardan birisinin adaylıktan çekilmesi durumunda, yerine gelecek adayın başvuruda bulunabilmesi için seçim takvimindeki süreyi 17.00'den 20.00'ye çekme kararı aldığını belirtti.
Oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacağını ifade eden Yener, pusulada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise ikinci sırada yer alacağını açıkladı.
Seçimlerin ikinci turunda kullanılacak oy pusulaları, belirlenen sıralama doğrultusunda düzenlenerek seçmenlere sunulacak. İkinci tur seçimlerinin sonucu, bu oy pusulalarının sayımıyla belirlenecek.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin gelişmeler ve oy pusulasındaki düzenlemeler, seçmenlerin geleceğini etkileyecek önemli bir aşama olarak dikkat çekiyor. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimleri, ülke genelinde yoğun bir ilgiyle takip edilecek.



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