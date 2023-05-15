İLAÇLAMA TARİHLERİ VE GÜZERGAHI:

15 Mayıs 2023: Konya-Afyonkarahisar arası hat kesimi ve Horozluhan, Pınarbaşı, Meydan, Sarayönü, Kadınhan, Ilgın, Argıthan, Akşehir istasyonları (Konya, Afyonkarahisar illeri sınırları)

16 Mayıs 2023: Akşehir, Afyon Şehir, Sultandağı, Çay, Çobanlar istasyonları (Konya, Afyonkarahisar illeri sınırları)

17 Mayıs 2023: Afyonkarahisar-Dinar arası hat kesimi ve Tınaztepe, Kocatepe, Çiğiltepe, Sandıklı, Ekinova, Karakuyu, Dinar Gar istasyonları (Afyonkarahisar il sınırları)

18 Mayıs 2023: Dinar-Kaklık arası hat kesimi ve Dinar Gar, Tugaylı, Sütlaç, Evciler, Dazkırı, Bozkurt, Kaklık istasyonları (Afyonkarahisar, Denizli illeri sınırları)

19 Mayıs 2023: Dinar-Gümüşgün-Burdur-Isparta arası hat kesimleri ve Karakuyu, Keçiborlu, Gümüşgün, Göltaş, Bozanönü, Burdur Gar, Isparta Gar istasyonları (Afyonkarahisar, Isparta, Burdur illeri sınırları)

21 Mayıs 2023: Afyonkarahisar-Dumlupınar arası hat kesimi ve Afyon Ali Çetinkaya Gar, Afyon Şehir, Gecek, Balmahmut, Yıldırımkemal istasyonları (Afyonkarahisar il sınırı)

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Denizli, Balıkesir, Isparta, Burdur illeri sınırlarında otla mücadele çalışmaları kapsamında 15 Mayıs 2023 ile 25 Mayıs 2023 tarihleri arasında aşağıda belirtilen demiryolu hat kesimleri, garlar, istasyonlar ve saydinglerde ilaçlama yapılacaktır.Mücadele kapsamında kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özelliklere sahip olduğundan dolayı tehlike oluşturabilir. Bu nedenle belirtilen demiryolu hat kesimlerinde ve istasyonların çevresinde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekmektedir. İlaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca, vatandaşlarımızın ilaçlanan sahalara yaklaşmamaları, hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur.