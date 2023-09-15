Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Isparta Emniyet Müdürlüğü, nitelikli dolandırıcılık olaylarına karşı başarılı bir operasyon düzenledi. İşte operasyonla ilgili detaylar:

Bu üç olayın aynı yöntemle gerçekleştirildiği, mağdurların toplam zararının 1.758.000₺ olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 120 saatlik kamera görüntüsü incelemeleri sonucunda şüphelilerin İ.G, H.D, H.İ.G ve E.A isimli şahıslar olduğunu tespit etti.tarihinde yapılan operasyonlarda şüpheli dört kişi gözaltına alındı vetarihinde adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler adli mercilerceEmniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve benzer olayları gördüklerinde derhal emniyet birimlerine bildirmelerini tavsiye etti.