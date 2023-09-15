Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu
Isparta Emniyet Müdürlüğü, nitelikli dolandırıcılık olaylarına karşı başarılı bir operasyon düzenledi. İşte operasyonla ilgili detaylar:
Isparta Emniyet Müdürlüğü, nitelikli dolandırıcılık olaylarına karşı başarılı bir operasyon düzenledi. İşte operasyonla ilgili detaylar:
- Nitelikli Dolandırıcılık Olayı (07.09.2023): 07 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00 sıralarında, M.S ve F.S isimli iki yaşlı vatandaşımız, kendilerini polis olarak tanıtan ve "Adınız terör örgütlerine karıştı, operasyon yapacağız" diyen kişilerin baskısı altında kalarak yaklaşık 850.000₺ değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı teslim etti.
- Nitelikli Dolandırıcılık Olayı (08.09.2023): 08 Eylül 2023 tarihinde saat 17.00 sıralarında, M.A ve L.A isimli iki yabancı uyruklu vatandaşlar, aynı yöntemle yaklaşık 900.000₺ değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı dolandırıcılara teslim etti.
- Nitelikli Dolandırıcılık Olayı (12.09.2023): 12 Eylül 2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında, A.E isimli vatandaşımız, yine benzer bir yöntemle 8.000₺ değerinde nakit parayı dolandırıcılara teslim etti.
Bu üç olayın aynı yöntemle gerçekleştirildiği, mağdurların toplam zararının 1.758.000₺ olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 120 saatlik kamera görüntüsü incelemeleri sonucunda şüphelilerin İ.G, H.D, H.İ.G ve E.A isimli şahıslar olduğunu tespit etti.
13.09.2023 tarihinde yapılan operasyonlarda şüpheli dört kişi gözaltına alındı ve 13.09.2023 tarihinde adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler adli mercilerce TUTUKLANDI.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve benzer olayları gördüklerinde derhal emniyet birimlerine bildirmelerini tavsiye etti.
13.09.2023 tarihinde yapılan operasyonlarda şüpheli dört kişi gözaltına alındı ve 13.09.2023 tarihinde adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler adli mercilerce TUTUKLANDI.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve benzer olayları gördüklerinde derhal emniyet birimlerine bildirmelerini tavsiye etti.