Uzmanlardan "Aşırı Derecede Sert" Kış Uyarısı: Kar Yağışları Artacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır, ülkemizdeki leyleklerin göç hareketlerini inceleyerek bu kış için "aşırı derecede sert, kar yağışlı ve soğuk olacak" uyarısında bulundu. Doç. Dr. Muhammet Bahadır, leyleklerin göç zamanları üzerine uzun süre devam eden bir araştırma yaptıklarını belirterek, bu kış mevsiminin çok sert geçeceğini söyledi.

Kar yağışlarının bu yıl ciddi oranda artacağını ifade eden uzman, çalışmaları hakkında şunları açıkladı:

"Bazı yıllar leylekler, bu tarihten 10 ila 12 gün daha erken göç ediyorlar. Özellikle 1979-2012 yıllarını kapsayan çalışmada, 1984, 2005, 2010 ve 2011 yıllarını referans alarak bu tarihlerle ilgili bir analiz gerçekleştirdik. Bu tarihlerde leyleklerin normal geri dönüş tarihleri olan 26 Ağustos'tan önce yani yaklaşık olarak 12-13 Ağustos'ta döndüklerini gördük. Bu tarihlerden sonraki kış, aşırı derecede sert, kar yağışlı ve soğuk geçiyor. Bu kışları 2005, 2011 ve özellikle 1985 kışlarında gözlemledik. Bu kışlar ülkemizin yaşadığı en sert ve kar yağışının en fazla olduğu kışlar olarak öne çıktı."

"Bu yıl da leylekler erken göç etti. Biz bunu analizledik ve yüzde 90'ın üzerinde bir doğruluk oranı elde ettik. Bu, bilimsel bir geçerliliği olduğunu gösteriyor. Bu yıl da leylekler yaklaşık on gün erken göç etti. Öngörümüz, bu sene kışın sert geçme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor."

Uzmanlar, halkı bu aşırı derecede sert kış koşullarına hazırlıklı olmaları konusunda uyarırken, karla mücadele ve soğuk hava önlemlerini almalarını öneriyor.