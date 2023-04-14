Isparta Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT’te yerini alıyor. Türkiye’nin 12. Sakin şehri olan Isparta’nın misafir odası Eğirdir EMİTT 12-15 Nisan tarihleri arasında fuar alanında Eğirdir’in tanıtımını gerçekleştirecek.Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT’e, Isparta Valiliği koordinasyonunda, İl Tanıtım Geliştirme Kurulu destekleriyle, Isparta Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gülbirlik Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Isparta Ticaret Borsası, Eğirdir Belediyesi ve ilgili Kurum Kuruluşların işbirliği ile katılım sağlandı.Isparta’nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı Isparta standı TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde 7. Salon, 7541 nolu alanda yer alıyor.Başkan Veli GÖK’ün talimatları ile Eğirdir Belediyesi Özel Kalem ve Zabıta Müdürü Eşref Çatal her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul’da EMİTT fuarında ilçemizi tanıtıyor.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘Son yıllarda başta Isparta Valiliğimiz, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız işbirliği ve destekleriyle spor turizmi, doğa turizmi, tarım turizmi, yamaç paraşütü, gezi tekneciliği, Plajları, Milli Parkı, seyir terasları, adaları ve Eğirdir Gölü başta olmak üzere tarihi ve kültürel değerleri başta olmak üzere sayısız güzelliği ile başta turizm acentalarının dikkatini çekmiş, yine ‘Isparta’nın Misafir Odası’ gerek ulusal TV programları ve TV haber kanalları başta olmak üzere sosyal medya platformlarında da hak ettiği yeri fazlasıyla almıştır, almaya devam etmektedir.Eğirdir Belediyesi olarak fuarda yazılı ve görsel materyallerin yanında, Eğirdir’in elması, elma ürünleri, elma cipsi, elma reçeli, şok elması gibi ürünlerle ilçemizin tarihi, doğal ve kültürel değerleri tanıtılmayadevam etmektedir.Bizlere desteklerini esirgemeyen başta Isparta Valimiz Sayın Aydın BARUŞ’a, Isparta Milletvekillerimize, Eğirdir Kaymakamımız Adem Çelik’e, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Ali GÖÇER’e ve tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyoruz.’ İfadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)