Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ'ın verilerine göre, Kurban Bayramı tatilinin son günü olan 1 Temmuz'da bölgede elektrik tüketiminde rekor seviyeye ulaşıldı. Tatilin 9 güne uzaması ve turist akını nedeniyle, özellikle sahil kentlerindeki enerji tüketimi önemli ölçüde arttı.AEDAŞ'ın "Kurban Bayramı Elektrik Tüketim Analizi"ne göre, bayramın 4. gününde bölgedeki elektrik tüketimi 35 bin 775 MWh'ye yükselerek 2023 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artışta, yerli turistlerin yoğun ilgisi ve sahil kentlerindeki nüfus yoğunluğunun etkisi büyük oldu.Turizm başkenti Antalya, her yıl milyonlarca yabancı turisti ağırlarken, bu yıl yerli turistin de ilgisini çekti. Bayram tatilinin uzamasıyla birlikte sahil kentlerine ziyaretçi akını yaşandı. Ancak, sanayi tesislerinin kapalı olmasına rağmen bölgedeki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yarım puanlık bir artış gösterdi. 2022'de 312 bin 287 MWh olan elektrik tüketimi, bu yıl 314 bin 133 MWh'ye çıktı.Bayram süresince turizm tesislerindeki elektrik tüketimi de artış gösterdi. 27 Haziran-1 Temmuz tarihlerindeki 5 günlük bayram süresince bir önceki yıla göre turizm tesislerindeki elektrik tüketimi yüzde 2,9 oranında artarak 14 bin 716 MWh'ye yükseldi. Ancak, haziran ayında klima kullanımının sınırlı olması, seçimlerin etkisiyle geç açılan tatil sezonu ve ekonomik faktörler, tüketim artışının sınırlı düzeyde kalmasına neden oldu.AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, bayram öncesinde gerekli önlemlerin alındığını ve abonelerin enerjiyle ilgili herhangi bir problem yaşamaması için çalışmalar yapıldığını belirtti. Planlı kesintilerin iptal edildiği, yük dengelemelerinin yapıldığı ve bakım onarım faaliyetlerinin tamamlandığı vurgulandı. Bayram süresince yoğun çalışmaların gerçekleştirildiği ve ekiplerin özverili bir şekilde görevlerini yerine getirdiği ifade edildi.Kurban Bayramı tatiliyle birlikte sahil kentlerinde yaşanan enerji tüketimindeki rekor artışı, turistlerin bölgeye olan ilgisini ve tatil süresinin uzamasını yansıtıyor. AEDAŞ'ın aldığı önlemler sayesinde bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin kesintisiz bir bayram geçirmesi sağlanmış oldu.