Isparta Elma Üretiminde Yeni Dönem!

Isparta'da Karaleke Hastalığına Dayanıklı Elma Bahçesi Başarılı Sonuçlar Veriyor

Isparta Elma Üretiminde Sürdürülebilirlik için Adım Atıyor

Türkiye'nin elma bahçesi olarak ünlenen Isparta'da, karaleke hastalığına dayanıklı kurulan elma bahçesi, olumlu sonuçlarla dikkat çekiyor.

Isparta İli Aksu İlçesi Karağı Köyü'nde, 2022 yılı Kasım ayında 2 bin metrekarelik alanda kurulan karaleke hastalığına dayanıklı elma bahçesi, M9 anacı üzerine aşılı karalekeye dayanıklı elma çeşitlerinden oluşuyor.

Elma yetiştiriciliğinde sıkça görülen karaleke hastalığı, ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Özellikle havaların serin ve yağışlı geçtiği dönemlerde ve hassas çeşitlerde zarar şiddeti artmaktadır. Bu durumda kimyasal ilaçlamaların sıklığı artmakta ve çevre ile insan sağlığını tehdit etmektedir.

Ancak Isparta'da kurulan bu örnek bahçede karaleke hastalığıyla mücadelede kimyasal ilaçlar kullanılmamış ve elma fidanlarında ve meyvelerinde karalekeye rastlanmamıştır. Projenin organik üretime katkısının yanı sıra milli ekonomiye de olumlu katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

Karaleke hastalığına dayanıklı elma bahçesi, sürdürülebilir ve ekolojik üretim yöntemlerinin önemine vurgu yaparak, Isparta'nın elma yetiştiriciliğinde yeni bir dönemi başlatabilme potansiyelini göstermektedir.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve bölgedeki çiftçiler, bu başarılı proje ile elma üretiminde daha verimli ve sağlıklı bir yöntem elde etmenin gururunu yaşıyorlar.



























