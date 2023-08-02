Isparta'daki İşsizlere Önemli Haber!

Isparta'daki İşsizlere Önemli Haber!
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Kamu Sektöründe Sevindirici İş İlanları: Maaşlar 24-37 Bin TL Arasında!
Kamu sektöründe iş arayanlar için harika bir fırsat doğdu! Türkiye genelinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) aracılığıyla 24,000 TL ile 37,000 TL arasında değişen maaşlarla işçi alımı yapacak. İş ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için detaylar açıklandı. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için acele edin!

Başvuru Koşulları Neler?
Kamu sektöründe çalışmak isteyen adayların taşıması gereken bazı genel şartlar bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama ve atanacağı görevi engelleyecek bir sağlık sorunu olmama gibi kriterler başvuru şartları arasında yer alıyor. Başvurular, son müracaat tarihine kadar İŞKUR üzerinden kabul edilecektir. Eğer son müracaat tarihi resmi bir tatil gününe rastlarsa, başvurular bir sonraki iş günü kabul edilecektir.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?
Başvuru yapan adaylar arasından talep sayısının dört katı olacak şekilde noter kura çekimi düzenlenecek ve nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. Daha sonra işyerine ismi bildirilen adaylara, sözlü sınavın yeri ve zamanı ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından duyurulacaktır.

Çeşitli Kadrolarda İş İmkanları
Alım yapılacak kadrolar arasında temizlik görevlisi, büro işçisi, beko loder (kazıcı - yükleyici) operatörü, muhabir, inşaat işçisi, şoför-yük taşıma, çelik kaynakçısı, otomotiv kaporta işçisi, beden işçisi, mutfak görevlisi, çiftçi (tarla ürünleri - zirai sulamacı), proses işçisi, diğer çamaşırcılar, kuru temizleyiciler ve ütücüler, kanal ve ızgara işçisi, çöp kamyonu sürücüsü, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, elektrik mühendisi, petrol ve doğal gaz mühendisi, makine mühendisi, inşaat mühendisi ve diğer mühendislik kadroları yer almaktadır.

Hangi Kurumlar İşçi Alımı Yapacak?
Personel alımı için başvurular, Türkiye Petrolleri A.O., Durağan Belediyesi, Bahşılı Belediye Başkanlığı, Kastamonu Sulama Birliği Başkanlığı, Muratpaşa Belediyesi Başkanlığı Antalya, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Abdi Paşa Belediye Başkanlığı, Çilimli Belediye Başkanlığı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı) gibi çeşitli kurumlar tarafından yapılmaktadır.

Başvurular Nasıl Yapılacak?
İş arayanlar, İŞKUR resmi internet adresi e-sube sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış olma şartı aranmaktadır. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak gerekmektedir.
Unutmayın, bu fırsatı değerlendirme ve başvuru sürecini eksiksiz tamamlama önemlidir. İlgilendiğiniz kadrolara uygun niteliklere sahipseniz, başvurularınızı doğru ve zamanında yaparak kamuda istihdam edilme şansını yakalayabilirsiniz. Kamuda çalışma imkanı elde eden adaylar, aranan niteliklere ve ihtiyaca göre çeşitli kamu görevlerinde yer alacaklardır.
Unutmayın, bu fırsatı değerlendirmek için acele edin ve hayal ettiğiniz kamu işine başvurun! Başarılar dileriz!
 
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