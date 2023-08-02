Isparta OGM İtfaiye Ekiplerinden Çocuklardan Sürpriz Ziyaret





















Bucak Orman İşletme Müdürlüğü Sığla Orman İşletme Şefliği Yangın İlk Müdahale ekibi, 7/24 nöbette oldukları bir gün, çocuklardan sürpriz bir ziyaretle karşılaştı.İlk müdahale ekibine yapılan bu ziyaret, ekibe büyük bir moral sağladı. Çocuklarla bir süre sohbet eden ekip, onlara yangın söndürme arazözünü inceleme fırsatı da tanıdı. Arazöz hakkında bilgiler veren ekibimiz, çocukların merak ettiği soruları da içtenlikle cevapladı.Sığla Orman İşletme Şefliği Yangın İlk Müdahale ekibi, orman yangınlarına karşı gösterdikleri özverili çalışmaları ve çocuklarla olan yakın ilişkileri ile takdir topluyor. Bu sürpriz ziyaret, doğal varlıklarımıza karşı duyarlı ve bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlamak adına anlamlı bir etkinlik oldu. Ekip, gelecek kuşaklara orman yangınları ve doğa koruma bilincini aşılamaya devam edecek.