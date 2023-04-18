Isparta Belediyesi Üretim Kapasitesini Artırıyor

Isparta'nın Güzelliği İçin Belediye Üretiyor

İkinci Üretim Hattıyla İş Kapasitesi İki Katına Çıkacak

Isparta Belediyesi Fabrika Bakım ve Onarım Çalışmalarını Tamamlıyor

Isparta Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesisleri Genişliyor

Isparta Belediyesi, Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesisleri'nin üretim kapasitesinin yeni makinelerle iki katına çıkmasıyla üretmeye ve şehri güzelleştirmeye devam ediyor. Mevcut fabrika ve makinelerin bakım ve onarım çalışmaları da yapılıyor. Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesisleri'nde kurulan ikinci ek üretim hattı, parke, bordür ve begonit taşı üretimini iki katına çıkaracak. Gerekli beton santralinin montajı da devam ediyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tesisleri ziyaret ederek ek üretim hattı ve beton santrali kurulum alanı hakkında bilgi aldı. Önceki makinenin bakımının büyük ölçüde tamamlandığı, yeni üretim hattının kurulumunun da tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi. Yeni inşaat alanlarıyla birlikte tesislerin 1.500 metrekare daha genişleyeceği belirtilirken, 20 yıldır bakımı yapılmayan Doğaltaş Fabrikası'nda da gerekli bakım çalışmalarına başlandı.Yeni tesisler ve üretim kapasitesi ile üretim alanının iki katına çıkacağını belirten Başkan Başdeğirmen, "Beton santrali ile birlikte taş üretim makine sayımızı ikiye katlayarak 2'ye çıkarıyoruz. Mevcut üretim kapasitemiz de iki katına çıkacak. eski halleri pek kullanışlı değillerdi.Mevcut çalışmalarla birlikte güzel bir alan oluşturuluyor,emeği geçen arkadaşlar tebrik edilmeyi hak ediyor.45 gün sonra tesislerimiz tamamlanacak, yeni üretimlerimiz başlayacak. "