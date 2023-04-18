CHP Isparta Milletvekili Adayları Halk Otobüsünde Seçmenlerle Buluştu

Milletvekili Adayları Otobüsle Yolculuk Yaparak Seçmenlerle İletişim Kurdu

Milletvekili Adayları Toplu Ulaşıma Önem Vereceklerini Yolculardan Dinledi

CHP Isparta Milletvekili Adayları Hikmet Yalım Halıcı, Hatice Yıldız ve Hüseyin Yıldızhan, seçim çalışmaları kapsamında Anadolu Mahallesi'nde yaptıkları toplantı ve esnaf ziyaretlerinin ardından halk otobüsüne binerek yolcularla sohbet etti. Yolcuların şaşkınlığına neden olan adaylar, toplu ulaşıma özel önem vereceklerini ve daha konforlu, daha ucuz seyahat için projeler geliştireceklerini söyledi. Makam araçları hakkında gelen sorulara ise kamuda ve bürokrasideki makam aracı saltanatına son vereceklerini belirterek, yolculardan tam destek aldı.