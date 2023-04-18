Başkan Tural, ayrıca online alışveriş konusunda da uyarılarda bulundu. Online alışveriş yapacak vatandaşların alışveriş sitelerinin güvenilirliğinden emin olması gerektiğini söyledi. Ayrıca, sipariş edilen ürünlerin teslimatında dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Sipariş ettiğiniz ürünlerin ambalajını açarken içerisinde herhangi bir bozukluk ya da eksiklik varsa hemen satıcı ile iletişime geçin. Mümkünse kapıda ödeme yöntemini tercih edin, böylece ürünlerinizi teslim alırken ödeme yapabilirsiniz" dedi. Son olarak, Başkan Tural, bayram süresince alınacak tedbirlere de değindi. Covid-19 salgını nedeniyle alınacak önlemlere dikkat çeken Başkan Tural, "Bayramda sevdiklerimize kavuşmak için tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Maske takmayı, sosyal mesafeyi korumayı, el hijyenine dikkat etmeyi ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki, alacağımız basit önlemler hem bizim hem de sevdiklerimizin sağlığı için önemli" şeklinde konuştu. Sonuç olarak, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, bayram alışverişlerinin adresinin mahalle esnafı olması gerektiğini vurguladı ve vatandaşları merdiven altı ürünlere karşı uyardı. Ayrıca, online alışveriş yapacak vatandaşların güvenilir sitelerden alışveriş yapmalarını ve ürünlerin teslimatında dikkatli olmalarını önerdi. Son olarak, Covid-19 salgını nedeniyle alınacak önlemlere dikkat çekti ve tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlattı.

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, bayram alışverişinin hız kazandığı şu günlerde vatandaşları merdiven altı ürünlere karşı uyardı. Başkan Tural, "Bayram alışverişlerinin adresi her zaman mahalle esnafı olmalı" diyerek kendi esnafımızın desteğinin önemine dikkat çekti.Başkan Tural, özellikle bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin kısa olması sebebiyle seyahatlerin sınırlı olacağını belirtti ve vatandaşların evleri için daha çok alışveriş yapacağına işaret etti. Bu durumun esnaf ve sanatkarlar açısından olumlu olduğunu söyleyen Başkan Tural, bakkaldan kasaba, şekerciden tatlıcıya, ayakkabıcıdan konfeksiyoncuya kadar tüm sektörlerdeki esnafın bayram için hazırlıklarını hızlandırdığını ifade etti.Başkan Tural, fiyatların biraz yüksek seyrettiğini, vatandaşların alım gücünün daha düşük olduğunu ancak yine de herkesin bayram alışverişi yapacağı için ekonominin ivme kazanacağını vurguladı. Bayramlık kıyafet ve ayakkabı alışverişlerinin özellikle çocuklar için bir gelenek haline geldiğini belirten Tural, kolonya, şeker, çikolata gibi ikramlıklar, baklava ve su böreği gibi bayramın vazgeçilmez ürünlerinin satışlarının da günler öncesinden başladığını söyledi.Ancak Başkan Tural, vatandaşların hesaplı ürünle kalitesiz ve fason ürün arasındaki farkı da bilmesi gerektiğine dikkat çekerek merdiven altı ürünlere karşı uyardı. Uygun alışveriş yapmak isteyenlerin, ucuz diye aldıkları merdiven altı ürünlerle kâr ettiğini düşünmemesi gerektiğinin altını çizen Tural, hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen, hijyenden uzak merdiven altı ürünlerin insan sağlığını hiçe saydığını söyledi.Başkan Tural, "Bayram alışverişlerinin adresi her zaman mahalle esnafı olmalı. Çünkü esnafımız kendi yemediği ürünü müşterisine yedirmez" diyerek, vatandaşların bayram alışverişlerini bildikleri ve güvendikleri esnaflardan yapmaları gerektiğini vurguladı.