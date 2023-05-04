Isparta Belediyesi, Kurban Bayramı'na hazırlık kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Canlı Hayvan Pazarı'nda yenileme ve genişletme çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalar arasında küçükbaş hayvanlar için ek padokların yapılması, çevre düzenlemeleri ve bölge aydınlatmalarının gerçekleştirilmesi yer alıyor. Ayrıca, bayram öncesinde vatandaşların ve kurbanlık satıcılarının daha rahat alışveriş yapabilmeleri için mevcut padoklara ilaveler yapılıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de canlı hayvan pazarında incelemelerde bulunarak, vatandaşların daha iyi bir hizmet alabilmesi için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.