Isparta Dahil Bölge İçin Korkutan Açıklama!

Ürkütücü Keşif: Akdeniz'de Sıcak Su Tabakasının Tehlikeli Genişlemesi

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Endişe Verici Bulguları Paylaşıyor Akdeniz bölgesi, doğa bilimcilerin son derece ürkütücü bir keşif yaptığı yer haline geldi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bölgede 15 metrelik bir sıcak su tabakasının tespit edildiğini açıkladı. Bu bulgu, Isparta, Antalya ve Burdur illerinin sularının kaynadığını gösteriyor.

Küresel Isınmanın Yerel Etkileri Akdeniz bölgesindeki iller, küresel ısınmanın etkilerini yoğun bir şekilde hissediyor. Bu son haberler ise durumun ne kadar ürkütücü olduğunu gözler önüne seriyor.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun Açıklamaları Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden, 15 metrelik bir sıcak su tabakasının tespit edildiğini ifade ediyor.

Alarm Veren Durum Adana, Antalya, Hatay ve Mersin illerinde deniz sularının kaynadığı bir gerçek. Ancak deniz suyu sıcaklığındaki bu ciddi artışın arkasında yatan tehlikeli anlamları ne?

Oksijensizleşme ve İklim Değişikliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, konuyla ilgili olarak "Soluduğumuz oksijenin yarısından fazlası denizlerimizden geliyor ve atmosferdeki karbondioksiti absorbe etme kapasitelerinin de giderek azaldığını görüyoruz. Oksijensizleşmenin ana kaynağı kirlilik olmakla birlikte, iklim değişikliği ve sıcaklık artışlarının da etkilerini göz ardı edemeyiz" açıklamasında bulundu.

Akdeniz'deki Endişe Verici Sıcak Su Tabakası: Doğanın Sessiz Çığlığı

*Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bölgede tespit edilen 15 metrelik sıcak su tabakasının ürkütücü boyutlarına ışık tutuyor. İklim değişikliği ve deniz ekosisteminin geleceği hakkında ciddi uyarılar içeren bu keşif, bölgedeki kirlilik ve ısınmanın artan etkilerini vurguluyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu ise oksijensizleşme ve iklim değişikliği bağlamında denizlerin önemine ve hassas dengesine dikkat çekiyor. Bu endişe verici tablo, Akdeniz'in sessiz çığlığı olarak yankılanıyor.