Isparta'da Sınavsız 2. Üniversite Kayıtkarı Başladı

Anadolu Üniversitesi, Hayalleri Sınırları Aşanlara Kapılarını Açıyor: Sınavsız 2 Üniversite İmkanı

İleriye Dönük Eğitim Fırsatı

2002 yılında hayata geçirdiği sınavsız 2 üniversite ile Anadolu Üniversitesi, hayalleri bir diplomaya sığmayanlar için kapılarını aralıyor. Ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvurarak kayıt olma imkanı sunuyor.

Kayıt Süresi Uzatıldı

Isparta Açık Öğretim Bürosu Şube Müdürü Ahmet Günkaya, başvuruların başladığı sınavsız üniversite kayıtlarının 16 Ekim'de sona ereceğini duyurdu. Bu fırsatı kaçırmamak için son tarih olarak belirlenen bu tarihi göz önünde bulundurabilirsiniz.

Kimler Başvurabilir?

Anadolu Üniversitesi'nin sınavsız 2 üniversite fırsatı, çeşitli öğrenim seviyelerine hitap ediyor. Lisans eğitimi almış veya mezun olmuş bireyler hem lisans hem de ön lisans programlarına başvurabilirken, ön lisans eğitimi almış veya mezun olmuş bireyler yalnızca ön lisans programlarına başvurabilirler.

İnternet Üzerinden Başvuru ve Kayıt İşlemleri

2023-2024 öğretim yılında, 2 üniversite için internet başvuru ve kayıt işlemleri 21 Ağustos'ta başladı ve 16 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Kariyer hedeflerinizi yükseltmek, ilgi duyduğunuz alanlarda okumak ve hayallerinizi gerçekleştirmek isteyenler için 39 ön lisans ve 21 lisans programı seçeneği sunuluyor.

Geniş Program Yelpazesi

İkinci üniversite bünyesinde turizmden aşçılığa, spor yönetiminden havacılığa kadar birçok farklı bölüm bulunmaktadır. Bu sayede kişiler kendi ilgi alanlarına uygun bir programı seçebilir ve eğitimlerine bu yönde devam edebilirler.

Başvuru Detayları

Açık Öğretim Isparta Bürosu Şube Müdürü Ahmet Günkaya, başvuruların 21 Ağustos'ta başlayıp 16 Ekim'e kadar devam ettiğini belirtti. Kayıt işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapacak öğrencilerin anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile başvuruda bulunmaları yeterlidir. Hangi programlara, hangi tarihlerde ve ücretlerle kayıt yapabileceklerini bu adreste detaylı şekilde öğrenebilirler.

Sınavsız 2 Üniversite: Hayallerinizi Gerçekleştirin

Anadolu Üniversitesi'nin sunmuş olduğu sınavsız 2 üniversite fırsatıyla, kariyer hedeflerinizi yükseltebilir, ilgi duyduğunuz alanda eğitim alabilir ve hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu özel fırsatı kaçırmamak için başvuru ve kayıt süresini dikkate almayı unutmayın.