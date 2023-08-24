Sahibinden.com'a Yüksek Ceza Kesildi

Sahibinden.com'a Yüksek Ceza Kesildi
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Sahibinden.com'a 40 Milyon TL Ceza: Rekabet Sınırlamaları Ortaya Çıktı

Rekabet Kurumu'nun Kararı
Türkiye'nin önde gelen emlak ilan platformlarından Sahibinden.com'a, emlak ilanı alanında rekabeti kısıtladığı gerekçesiyle 40 milyon TL ceza verildi. Rekabet Kurumu, bu adımını emlak sektöründeki sağlıklı rekabetin korunması amacıyla atmıştır.
Veri Taşıma Engelleri ve Rekabet Engelleri
Rekabet Kurumu, Sahibinden.com'un emlak ilanı sektöründe müşterilerin başka ilan platformlarına veri taşımasını engelleyerek ve rekabeti sınırlayıcı engeller oluşturarak faaliyet gösterdiğini belirlemiştir. Şirketin kurumsal üyelerinin birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırıcı uygulamalar ve rekabeti kısıtlayıcı yükümlülükler getirdiği tespit edilmiştir.
Kurumsal Üyeler ve Rekabet Etme Yükümlülüğü
Sahibinden.com'un, kurumsal üyelerinin farklı platformlara veri taşımasını zorlaştırmak ve sözleşmelere eklediği rekabeti kısıtlayıcı yükümlülükler nedeniyle rekabeti sınırladığı belirlenmiştir.
Tedbirler ve Denetim
Rekabet Kurumu, Sahibinden.com'a üç ay içerisinde bu durumu düzelten tedbirler almasını emretmiştir. Ayrıca, alınan tedbirlerin üç yıl süreyle yılda bir kez denetleneceği ifade edilmiştir.
İtiraz Süreci
Sahibinden.com, verilen cezaya karşı 60 gün içinde itiraz hakkına sahiptir. İtiraz süreci sonrasında durum yeniden değerlendirilecek ve Rekabet Kurumu'nun kararı kesinleşecektir.
 
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Sahibinden.com'a Yüksek Ceza Kesildi
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