Isparta’da Lavanta Hasadı Başladı

Tıbbi Aromatik Bitkilerin Başkenti Isparta’da lavantalar hasat edilmeye başladı. Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında yüz binlerce kişinin gelerek ziyaret ettiği ve doğal stüdyo olarak fotoğraf çektirdiği lavanta bahçelerinde bugünlerde hasat telaşı var.Davraz Kayak Merkezi de lavantanın hasadının devam ettiği yerlerden birisi. Isparta Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Davraz Kayak Merkezi’nde turizmi 12 aya yaymak parolasıyla geçtiğimiz yıllarda lavanta bahçeleri oluşturulmuştu. 500 dekarlık alanda tek parça halinde Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesinin oluşturulduğu Davraz Kayak Merkezi’ndeki 300 dekarlık alanda lavanta hasadı hummalı bir şekilde devam ediyor.Burada hasat edilen lavantalar ise kamyonlar ile distilasyon fabrikalarına götürülerek lavanta yağı ve suyu olarak ekonomiye kazandırılıyor. Lavanta yağı ve suyu kozmetik sektörünün yanı sıra ilaç ve gıda sanayinde de oldukça fazla kullanılıyor.