YÖK duyurdu! Üniversitelerde yüz yüze eğitim kararı!
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde örgün eğitimin yüz yüze başlayacağını duyurdu.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması geldi.
'EĞİTİM YÜZ YÜZE BAŞLAYACAK'
YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır." ifadelerini kullandı.