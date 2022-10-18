Sanayi, Anadolu ve Modernevler Mahallelerimiz Ziyaret Edildi

Vali Aydın Baruş mahalle ziyaretleri kapsamında Sanayi, Anadolu ve Modernevler mahallelerinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.Ziyaretlerine Sanayi mahallesinden başlayan Vali Baruş mahallede bulunan Yeni Sanayi Sitesi esnafını gezerek iş yerlerinde incelemelerde bulundu, esnafa hayırlı işler diledi. Ardından Vali Baruş, Muhtar Ayhan Ergül ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında Sanayi Mahallesi Muhtarlığında görüş alış verişinde bulundu.Buradan Anadolu Mahallesine geçen Vali Baruş Mahalle Muhtarı Ömür Demirtaş ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Daha sonra mahallede bulunan Isparta Valiliği Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Aktif Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Vali Baruş merkezde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. İbrahim Şener Ortaokulu ve Mustafa Şener Anaokulu ’nu da ziyaret eden Vali Baruş okul bahçesinde ve sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Vali Baruş mahallede son olarak esnaf ziyareti yaparak esnafa hayırlı işler diledi.Son ziyaretini Modernevler Mahallesine gerçekleştiren Vali Baruş Mahalle Muhtarı Ebru Özbayrakçı ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Ardından Mahallede hayır sever vatandaşımız Eczacı Halit Doğan tarafından yaptırılan ve geçtiğimiz hafta açılışı gerçekleştirilen Aile Sağlığı Merkezi’nde de incelemelerde bulunan Vali Baruş sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.Ziyaretlerinde Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Acar ve İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik eşlik etti.