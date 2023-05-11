Cumhurbaşkanı Erdoğan: En Düşük Memur Maaşı 22 Bin Lirayı Bulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yapılacak düzenlemeyle en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını açıkladı. Ayrıca, memur maaşlarındaki artışın emekliliklere otomatik olarak yansıyacağını belirtti. Erdoğan, emeklilere de müjde vererek, en düşük emekli maaşını 7.500 liraya, bayram ikramiyelerini ise 2.000 liraya yükselttiklerini ifade etti. Konuşmasında geçmişini inkar etmeyen Erdoğan, HAK-İŞ'in emek mücadelesindeki önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin ekonomik başarılarındaki gizli kahramanların işçi ve emekçi kardeşler olduğunu belirtti. Erdoğan'ın açıklamaları, emekçilere ve çalışanlara verilen önemin altını çizdi.