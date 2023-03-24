Bugün, 24.03.2023 13:43
Isparta
°C
Üye Girişi
Üye Ol
Toggle navigation
ISPARTA HABER AJANSI
BIST
5048.86
%-0.26
EURO
20.4836
%-0.72
Altın
1224.671
%0.38
USD
19.0671
%0.22
ISPARTA
SON DAKİKA
BURDUR
ANTALYA
TÜRKİYE
Firma Rehberi
İlanlar
GALERİ
VİDEO
Anasayfa
ISPARTA
U – 16 ERKEKLER BÖLGE ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
U – 16 ERKEKLER BÖLGE ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
ISPARTA
Tarih:
24.03.2023 13:23
0
Paylaş
0
Tweet
0
Paylaş
0
+1
-
+
Isparta, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun altyapı faaliyetleri kapsamında düzenlenen Kulüplerarası U-16 Erkekler Bölge Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Şampiyonaya 8 farklı ilden 96 sporcu katıldı. Şampiyona sona erdi.
Facebook
Twitter
Google+
Tumblr
Blogger
Yazdır
« Önceki Haber
Bakanlık, Isparta'da IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi
Sonraki Haber »
Isparta BİLSEM 525 bin TL yatırım aldı
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0
Yorum Ekle
Facebook
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TÜMÜ
FOTO GALERİ
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
,
,
,
,
,
,
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam
ÇOK OKUNANLAR
TOGG Isparta’da görüntülendi
21 Mart 2023
Isparta'da silahlı olay...!
18 Mart 2023
Isparta'da saç kesimi sakal traşı kaç lira oldu? Berberler Odası'ndan Açıklama...
18 Mart 2023
Isparta'da Trafik Kazası: Sinyalizasyon Direğine Çarpan Araçta Şans Eseri Yaralı Yok
22 Mart 2023
Isparta'nın ilçeleri kar yağışı ile bembeyaz oldu
19 Mart 2023
Isparta Belediyesi Ramazan Çadırı Kurdu: Binlerce Vatandaşın Aynı Anda İftarını Açabilecek
22 Mart 2023
Isparta'da pide kaç lira? Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
21 Mart 2023
Isparta'da kız meselesi olayı...
19 Mart 2023
Isparta'da TYP ile 48 kişi işe alınacak
21 Mart 2023
Çiğköftem'den Müjde: Isparta'da 5. Şubesi Hizmete Açıldı
18 Mart 2023
Isparta Belediyesi'nden yaz etkinlikleri ve festival açıklaması
17 Mart 2023
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi lezzetiyle bayramınız şeker gibi geçsin
17 Mart 2023
Isparta'da dikkat çeken feci kaza!
21 Mart 2023
Isparta'da trafik kazası: Araç takla attı...
21 Mart 2023
Senirkent'in değerli eğitimcilerinden Araştırmacı-Yazar Murat Yüksel'in vefat haberleri ile üzüntü duyduk
19 Mart 2023
Isparta'da Halk Otobüsleri Saatlerine Ramazan Düzenlemesi
23 Mart 2023
Isparta'nın En Sevilen Tulumbaları ve Tatlıları Burada! Tatlıcı Ali'de...
23 Mart 2023
"Anadolu'nun Halı ve Kilim Kültürü Kitabı Raflarda Yerini Aldı"
18 Mart 2023
Isparta'da "Saçlarınızı Protesto Edin, Yeni Bakış Açısı Kazanın!"
20 Mart 2023
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
18 Mart 2023
Son Dakika
RSS
Sitene Ekle
Haber Arşivi
Künye
İletişim
Facebook
Twitter
Copyright © 2023 ISPARTA HABER AJANSI. Tüm hakları saklıdır
ISPARTA HABER, ısparta haber, isparta haber, ısparta haber siteleri, son dakika, haber ajansları Isparta, ısparta son dakika haberleri ISPARTA HABER AJANSI - Isparta, ısparta son dakika haberleri
Isparta Haber ve Reklam Ajansı
Isparta Haber
/
isparta haber