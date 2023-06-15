Isparta Belediyesi, Borç Yapılandırmasını Bayram Tatili Süresince Sunuyor

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Isparta Belediyesi, vatandaşların kamuya olan borçlarını yapılandırma imkanı sağlayan 7440 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması' ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bayram tatili süresince de geçerli olacağını duyurdu. Kanun, 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve yapılandırma süresi son kararla 30 Haziran 2023 tarihine uzatılmıştı.Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü veinternet sitesi ile e-devlet üzerinden yapılandırma işlemlerinin gerçekleştirilebileceği belirtildi. Yapılandırmadan faydalanabilecek borçlar ise 31 Aralık 2022 tarihinden önceki borçlar olarak belirlendi. Vatandaşlar, kira, su, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ile para cezaları gibi borçlarını Kurban Bayramı tatili olan 26-27 Haziran 2023 tarihleri arasında da ödeyebilecekler.Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü veznelerinin 26 Haziran 2023 tarihinde saat 08.30-17.30, 27 Haziran 2023 tarihinde ise saat 08.30-13.00 arasında hizmet vereceği ifade edildi. Bu sayede vatandaşlar, bayram tatili süresince de borçlarını ödeyebilecekler.