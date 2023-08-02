Maksimum Bilgisayar'da Büyük Kampanya!
Isparta'nın Teknoloji Merkezi Yaza Özel Teknoloji Fırsatlarıyla Karşınızda!
İşte sizler için indirime giren en uygun ve kaliteli ürünlerin listesi:
Isparta'nın Teknoloji Merkezi Yaza Özel Teknoloji Fırsatlarıyla Karşınızda!
İşte sizler için indirime giren en uygun ve kaliteli ürünlerin listesi:
- Hytech Bluetooth Kulaklık: Müzik keyfinizi en üst seviyeye taşıyan kablosuz kulaklık ile özgürlüğün tadını çıkarın.
- Everest Oyuncu Klavyesi: Oyun performansınızı arttıran ergonomik tasarıma sahip oyuncu klavyesi ile oyunlara doyamayacaksınız.
- Hikvision 8 GB Flash Bellek: Verilerinizi güvenle saklayacağınız yüksek kapasiteli flash bellek ile bilgileriniz her zaman yanınızda.
- Ferucci Akıllı Saat: Akıllı teknolojiyle hayatınızı kolaylaştıran şık ve kullanışlı akıllı saat ile gününüzü planlayın.
- Hytech Bluetooth Ses Bombası: Yüksek ses kalitesiyle müzik keyfinizi katlayacak taşınabilir ses bombası ile partilerin vazgeçilmezi olacaksınız.
- Subzero Telefon Tutacağı: Konforlu kullanım için tasarlanan telefon tutacağı ile telefonunuzu istediğiniz açıda tutun.
- Rampage Oyuncu Mouse Pad: Hassas ve hızlı kontrol için optimize edilmiş mouse pad ile oyun performansınızı arttırın.
- Everest Kablosuz Klavye Mouse Set: Kablo karmaşasından kurtulun, kablosuz klavye ve mouse seti ile daha rahat çalışın.
- Frisby Notebook Soğutucu: Notebookunuzun performansını arttıran soğutucu ile uzun saatler boyunca verimli çalışın.
- Everest USB Masaüstü Fan: Serinletici USB fan ile sıcak yaz günlerinde bile ferah bir çalışma alanına sahip olun.
- A4 Tech Kablosuz Optik Mouse: Hassas ve hızlı hareket kontrolüyle kablosuz mouse ile daha rahat çalışın.
- Frisby Hoparlör Sistemi: Net ve güçlü ses performansıyla müzik ve film keyfinizi ikiye katlayın.
Teknoloji adına her şeyi en uygun fiyatlarla bulabileceğiniz Maksimum Bilgisayar, Isparta'nın güvenilir teknoloji merkezi olarak sizlere hizmet veriyor. Kampanya süresince cazip indirimler ve fırsatlarla dolu mağazamızda ihtiyacınız olan tüm teknolojik ürünleri bulabilirsiniz.
Adres: Mimarsinan Caddesi Garanti Bankası Yanı ISPARTA
Telefon: 0246 232 50 01
WhatsApp: 0541 232 50 01
Tüm teknoloji tutkunlarını Maksimum Bilgisayar'a bekliyoruz. Eğlenceli ve keyifli alışverişler dileriz!
Adres: Mimarsinan Caddesi Garanti Bankası Yanı ISPARTA
Telefon: 0246 232 50 01
WhatsApp: 0541 232 50 01
Tüm teknoloji tutkunlarını Maksimum Bilgisayar'a bekliyoruz. Eğlenceli ve keyifli alışverişler dileriz!