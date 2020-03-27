

Kaymakkapı Meydanı yeniden düzenleniyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı Belediye İşhanı önündeki otobüs duraklarının bulunduğu alanda çevre düzenlemesi başlattı. Yaya ve araç trafiğinin azaldığı şu günlerde çalışmalarına hız veren Isparta Belediyesince meydanda bulunan yer döşemeleri ile oturma gurupları kaldırıldı.Yapılacak çalışma ile meydanda yeni bir düzenlemeye gidilirken konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen şunları söyledi:“Vatandaşlarımız şu günlerde evlerinde. Bunu belediye olarak bir fırsata çevirmek istedik. Şehir merkezinde insanlarımızın yoğun olduğu yerlerdeki belediye hizmetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Kaymakkapı Meydanındaki yer döşemelerimiz, oturma yerlerimiz ve otobüs duraklarımızı gözden geçiriyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz bu projeyi, bu fırsatı değerlendirme anlamında uygulamaya geçiriyoruz.Otobüs duraklarımızın bulunduğu alandaki tüm seyyar satıcılarımızı, oturma yerlerini, yer döşemelerini kaldırdık. Yeni bir projeyi kısa sürede uygulayacağız. Alandaki seyyar satıcılarımıza da sabit olarak kullanabileceği ölçülerde otobüs durağımızın arkasında yerler oluşturacağız. Dağınık bir şekilde satışları engelleyip sabit yerlerde iş yapmalarını sağlayacağız.Yine şehrimizdeki asfaltlarda, kaldırımlarda bozulmalar varsa bunların da tamiratlarını yapıyoruz. Gece gündüz demeden en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz”