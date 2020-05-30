BAKA'dan Isparta'daki o projeye destek

BAKA'dan Isparta'daki o projeye destek
ISPARTA
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Virüsten korunmada plazma ve ozon sistemleri üretimini artıracak projeye destek
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ‘COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’ kapsamında Ajansımıza başvuran ve SDÜ Göller Bölgesi Teknokent’de 10 yıldır Ar-Ge, Ar-Ge’ye dayalı özel üretim konularında faaliyetlerini sürdüren Plazma Uygulama Enerji Üretimi Danışmanlık Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin “Korona Virüsünün Ortamlardan Temizliği İçin Plazma ve Ozon Sistemlerinin Üretim Alt Yapısının Kurulması Projesi” destek almaya hak kazandı. Yüzeylerin ve ortamın dezenfeksiyonu için hazırlanacak maliyet, etkinlik ve de çevreye dost olma yönünden avantajları bulunan ozon plazma sistemleri ile bu sistemin elektronik parçalarının seri üretiminin altyapısının da oluşturulacağı projenin sözleşmesi, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile Şirket Müdürü Prof. Dr. Lütfi Öksüz tarafından imzalandı.

ORTAMLARDA VİRÜSLER İNAKTİVE EDİLECEK
COVID-19 pandemisinin kontrol altına alınmasına katkıda bulunacak proje ile havada 3 saate, bakır yüzeyde 4 saate, karton yüzeyde 24 saate, plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde ise 72 saate kadar canlı kalabilen virüsün bulaşmasını engellemek için ortamların dezenfeksiyonunu sağlayacak yeni ozon plazma sistemleri geliştirilecek. Proje ile hayata geçirilecek ozon plazma sistemleri ile insan yoğunluğu bulunan hastane ve diğer sağlık kuruluşları, marketler, otogarlar, havalimanları, bankalar gibi ortamlar ile çeşitli yüzeylerde bulunabilecek COVID-19 etkeninin inaktive edilmesi suretiyle ortamların dezenfekte edilmesi sağlanacak.
Pandeminin daha az zararla atlatılmasında çözüm olması beklenen ozon-plazma sistemlerinden beşinin kamu kurumlarına hediye edilmesinin öngörüldüğü proje kapsamında, COVID-19'un kontaminasyon riskinin engellenmesi için havalandırma ünitesine entegre edilecek ozon plazma sistemi yada atmosferik basınç plazma sistemi ile ortam havasını sterilize edecek üniteler kurulacak.
 
 
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