Isparta 6 Mart Spor Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu altyapı faaliyetleri kapsamında düzenlenen Kulüplerarası U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası'nda bölge şampiyonu oldu. Antalya, Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Isparta'dan yaklaşık yüz sporcu katıldığı şampiyonada, Isparta'yı 6 Mart Spor Kulübü temsil etti. Son maçta Denizli takımını mağlup eden Isparta 6 Mart Spor Kulübü, bölge şampiyonluğunu kazandı. Şimdi ise temsilcimiz Uşak'ta yapılacak olan Anadolu Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek. Başarılı performansından dolayı Isparta 6 Mart Spor Kulübüne tebriklerimizi iletiyoruz.



