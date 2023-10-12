MHP Eski İl Başkanı Nail Bayram, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yaklaşık 4 yıldır süren tedavi sürecinin ardından MHP eski İl Başkanı Nail Bayram, dün akşam hayatını kaybetmişti.Nail Bayram için, Anadolu Mahallesinde bulunan Osmanlı Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.Cenaze namazına MHP Milletvekili Hasan Basri Sönmez, İl Başkanı Önder Topçu, Merkez İlçe Başkanı Osman Gülay başta olmak üzere çok sayıda partili, iş dünyası temsilcileri, ailesi ve yakınları katıldı.Namazın ardından Nail Bayram, Halife Sultan Mezarlığı'na defnedildi.