Başkan Şahin: Deregümü Köyü Başarısının Arkasında Büyük Bir Çaba Var

Başkan Şahin: Deregümü Köyü Başarısının Arkasında Büyük Bir Çaba VarIsparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, Deregümü Domates ve Karanfil Festivali'nin açılışına katılarak bir konuşma yaptı. Başkan Şahin, Deregümü köyünün tarım alanında elde ettiği başarıyı ve festivali değerlendirdi.Başkan Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada Deregümü köyünün tarımsal başarısını övdü. Kendi sermayesi ve katılımcı sermayesi ile başlayan bir tarımsal destek projesinin, doğru ve akılcı yatırımlarla büyük bir başarı hikayesine dönüştüğünü vurguladı. 2007 yılında yaklaşık 2500 dekarlık bir alanda sulama projesinin başladığını belirterek, bu projenin İl Özel İdaresi'nin desteğiyle 2013 yılında damlama sulama sistemi ile genişletildiğini söyledi. Bu sayede Deregümü köyü, 4500 dekar alanda tarım yapabilen bir cazibe merkezi haline geldi.Başkan Şahin, Deregümü köyünün karanfil üretimindeki başarısına da değindi. Yaklaşık 250 milyon dal karanfil üretimi ile köyün, Isparta'nın karanfil üretiminde ikinci sıraya yükseldiğini ifade etti. Ayrıca, karanfil üretimi için Antalya'daki ihracatçılar tarafından tercih edilen bir üretim merkezi haline geldiklerini belirtti.Başkan Şahin, bu büyük başarı hikayesinin arkasında, üretimi ve çalışmayı seven Deregümü köyü halkının büyük bir çaba ve özveri gösterdiğini vurguladı. Kendilerini tebrik ederken, festivalin de başarılı ve uğurlu olmasını diledi.Deregümü Köyü'nün tarımsal başarısı, köy halkının çabaları ve doğru yatırımların bir sonucu olarak öne çıkarken, Isparta'nın tarım potansiyelini ve başarı öykülerini yansıtan önemli bir örnek teşkil ediyor.