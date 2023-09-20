Antalya'da Ispartalılar için Festival Heyecanı!

Antalya’daki Ispartalılar 1. Ulusal Festivalde Buluşuyor

Antalya’daki Ispartalılar Kalkınma Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği, 24 Eylül'de Düzlerçamı Mesirelik ve piknik alanında 1. Ulusal Ispartalılar Kalkınma Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Festivali'ni düzenliyor. Dernek Başkanı Gürkan Gülcü, tüm Isparta halkını bu festivale davet etti.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Ispartalılar Kalkınma Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Isparta kültürünü yaşatmak ve bir araya gelmek amacıyla 1. Ulusal Ispartalılar Festivali'ni düzenliyor. Festival, 24 Eylül tarihinde Düzlerçamı Mesirelik ve piknik alanında gerçekleştirilecek.

Dernek Başkanı Gürkan Gülcü, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, Ispartalıları bu özel etkinliğe davet etti. Festivalde geleneksel Isparta yemekleri, müzik dinletileri, oyunlar ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Isparta'nın kültürel zenginliklerini yaşatmayı amaçlayan festival, aynı zamanda Ispartalıların bir araya gelerek dayanışma ve yardımlaşma fırsatı bulacağı önemli bir etkinlik olarak göze çarpıyor.

Festival, Ispartalıların köklerine ve kültürel miraslarına sahip çıkma ve bu mirası gelecek nesillere aktarma fırsatı sunuyor. Katılımcılar, festivalde hem geleneksel lezzetleri tatma hem de birbirleriyle kaynaşma şansı bulacaklar.

Antalya'da yaşayan ve Isparta kökenlerini sürdürenler için önemli bir buluşma noktası olan bu festival, Ispartalıların kültürel kimliklerini koruma ve yaşatma amacını taşıyor.