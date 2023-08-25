Depreme Dirençli Isparta Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı: Hazırlık Çalışmaları Gözden Geçirildi

Isparta'nın Depreme Hazırlık Çalışmaları Değerlendirildi

Isparta Valiliği, ilimizin depreme yönelik hazırlık çalışmalarını değerlendirmek amacıyla 13-14 Haziran 2023 tarihlerinde "Depreme Dirençli Isparta Çalıştayı" düzenlemişti. Düzenlenen bu çalıştayın ardından alınan kararların ve yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi amacıyla Isparta Valiliği'nde bir "Depreme Dirençli Isparta Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Depremin Toplumsal ve Ekonomik Etkisi Vurgulandı

Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Aydın Baruş, depremlerin insanlık tarihinin en ciddi tabii afetlerinden biri olduğunu vurgulayarak, özellikle ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ve toplumlar üzerinde derin izler bırakabilen felaketler olduğunu ifade etti. Depremlerin ölümlere, yaralanmalara, mülk kayıplarına, sosyal dengesizliğe ve ekonomik zararlara neden olduğunu belirten Vali Baruş, depremlere karşı önceden hazırlıklı olmanın ve toplumsal bilinci canlı tutmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Isparta'nın Deprem Riski ve Önlemleri

Isparta'nın deprem riskine dikkat çeken Vali Baruş, ilimizin deprem riski haritasında birinci derecede yer aldığını ve nüfusunun büyük bir bölümünün bu risk altında yaşadığını ifade etti. Türkiye'nin son yaşadığı büyük depremlerden ders almanın önemine değinen Vali Baruş, depreme yönelik hazırlık çalışmalarının gözden geçirilmesi ve tedbirlerin alınması amacıyla çalıştay düzenlendiğini belirtti.

Kurumlar Arası İşbirliği ve Kentsel Dönüşümün Önemi

Vali Baruş, depreme hazırlık çalışmalarının etkin olabilmesi için kurumlar arası işbirliğinin zorunlu olduğunu vurguladı. Farklı kurumların uzmanlık alanlarından gelen bakış açılarıyla hareket edilmesinin, deprem hazırlığı için kapsamlı ve dengeli önlemler alınmasına yardımcı olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, kentsel dönüşüm projelerinin depreme karşı direnci artırmada hayati önem taşıdığını belirten Vali Baruş, Isparta Şehir Merkezi için kentsel dönüşüm stratejisinin uygulanmasının gerekliliğini vurguladı.

Çalıştayın Katkıları ve İlerisi

Depreme Dirençli Isparta Çalıştayı'na katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Vali Baruş, toplam 7 oturumda gerçekleştirilen çalıştayın ilimizde yaşanabilecek yıkıcı bir depremin öncesinde ve sonrasında alınacak önlemlerin değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Depreme karşı hazırlıklı bir Isparta'nın inşası için tüm paydaşların işbirliği içinde çalışmasını diledi.