EYT Başvuruları ve Emekli Aylıklarında Son Durum: İşte Detaylar

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte EYT'ye dair kritik bilgiler ve son durumlar...

EYT Başvurularında Son Durum

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından, 3 Mart tarihi itibarıyla başvuruda bulunan 1 milyon 900 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Başvuru sayısı 2 milyonu aşarken, 650 bin kişi eksik primlerini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı.

Aylıklar ve Dağıtımı

Emeklilik başvurusu sırasında belirtilen banka hesaplarına aylıklar ve farklar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yatırılıyor. Aylık işlemi tamamlandıktan sonra banka bilgisi vermemiş olanlar ise ikametgahlarına en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik numaraları ile aylıklarını alabiliyorlar.

Farklı Sigorta Kollarındaki Durumlar

EYT ile emekliliğe hak kazananların yaklaşık 1 milyon 665 bini SSK'lı, 88 bin 650'si Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor. Başvuru ve aylık bağlanmada SSK'lılar öne çıkıyor. Bağ-Kur'lu vatandaşlar ikinci sırayı alırken, Emekli Sandığı mensubu memurların EYT'ye ilgisi düşük görünüyor.

Bağ-Kur'luların GSS Borcu

Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak olan sigortalıların Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunu ödemesi gerekiyor. Primlerini tamamlamak isteyen kısmi veya yarı zamanlı çalışanlar için prim ödemesi mümkün. 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta priminin sigortalılık süresine sayılması için 12 ay ödeme gerekmektedir.

Emeklilik Hesaplamaları ve Yaş Hesapları

EYT kapsamında sigortalılar için emeklilik hesapları kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl süresiyle hesaplanırken, emeklilik hesapları 18 yaşından itibaren başlıyor. Emeklilik başlangıcı 18 yaşın dolduğu tarih olarak kabul edilirken, 8 Eylül 1999 öncesi için farklı hesaplamalar yapılmaktadır.