Isparta Belediyesi Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Projesi İçin Hafriyat Alımına Başladı

Engellilerin Spor, Sanat ve Sosyal Hayatta Daha Aktif Olmalarını Hedefleyen Proje Hayata Geçiyor

Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi, İnşaatına Başlanan Atölyeler ve Eğitim Odalarıyla Dikkat Çekiyor

Proje Alanında 0-7 Yaş Eğitim Birimleri, Hidroterapi Havuzları ve Kapalı Spor Salonları da Yer Alacak

Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi'nin Park ve Bahçe Alanında Engelli Çocuk Parkı ve Hortikültürel Alan Bulunacak

Belediye Başkanı Başdeğirmen, Engelli Vatandaşların Yaşamını Kolaylaştırmaya Devam Edeceklerini Belirtti.

Isparta Belediyesi, engelli bireylerin spor, sanat ve sosyal hayatta daha çok yer almalarını sağlamak amacıyla Emre Mahallesi Spor Kompleksi yanında Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Projesi'ni hayata geçiriyor. 8.560 metrekare inşaat alanına sahip merkezde terapi, eğitim ve sosyal aktiviteler için 12 adet atölye, 20 adet toplu ve bireysel eğitim odaları, aile danışmanlığı birimleri, 0-7 yaş eğitim birimleri, hidroterapi havuzları, kapalı spor ve fitness salonları gibi pek çok özellik yer alacak. Ayrıca, merkezin 2.500 metrekarelik park ve bahçe alanında hortikültürel (tarımla terapi) alanı, engelli çocuk parkı ve basketbol sahası bulunacak.Projenin ihalesi 110 milyon 990 bin 936 TL + KDV bedelle gerçekleştirildi. Yüklenici firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra, inşaatın yapılacağı alanda hafriyat çalışmalarına başlandı. Hafriyat alımının tamamlanmasının ardından Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Projesi'nin temeli atılacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, engelli bireylerin hayatlarını zorluk çekmeden sürdürebilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayarak, Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Projesi'nin tüm engelli bireylere hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Başdeğirmen, projeyle engelli bireylerin spor, sanat ve sosyal hayatta daha fazla yer almalarını hedeflediklerini ifade etti.