Isparta Belediyesi, Senirce ovalarının tepelerindeki atıl durumdaki bölgelere Güneş Enerjisi Santralleri (GES) kurarak yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Şehre katkı sağlayacak yeni dev GES yatırımlarının çalışmaları hızla ilerliyor. Elektrik üretimine başlayan 5.6 MW'lık GES'in ardından 1.2 MW'lık GES kurulumu son aşamaya gelirken, Senirce ovalarının tepelerine 7.2 MW'lık büyük bir GES kurulumu için hafriyat çalışmaları başlatıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yerinde incelediği projelerle ilgili olarak, GES'in şehre yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu vurgulayarak, "GES'ten elde edeceğimiz gelirlerle şehrimize ve geleceğimize çok daha farklı yatırımlar kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Isparta Belediyesi, Senirce ovalarının tepelerindeki 500.000 metrekarelik alanda yenilenebilir enerji yatırımları için tahsisini almıştı. İlk aşamada 100.000 metrekarelik alanda 5.6 MW'lık Güneş Enerjisi Santrali kurarak elektrik üretimine başlayan belediye, şimdi ise 1.2 MW'lık GES kurulumunda son aşamaya gelindi. Bu sayede güneş enerjisinden elde edilen elektrik üretimi Senirce bölgesinde toplamda 6.8 MW'a ulaşacak. Ayrıca, 7.2 MW'lık dev GES projesinin hizmete girmesiyle güneşten elektrik üretimi bu alanda 14 MW'a çıkacak. ISBAŞ Bims Blok Fabrikası'nın çatısında kurulan GES tesisinin de eklenmesiyle Isparta Belediyesi'nin toplam GES enerji üretimi 15 MW seviyesine ulaşacak.

Isparta Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla çevreye duyarlılığını gösterirken, aynı zamanda şehrin enerji ihtiyacına da katkıda bulunarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atmaktadır.