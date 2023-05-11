Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Bilim Kurulu 'Veli Destek Grubu' tarafından organize edilen ve Eğirdir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen edebiyat kampı, büyük bir katılımla ikinci kez düzenlendi. Kampta, Âşık Veysel'in vefatının 50. yıl dönümü olan 2023 yılı ve UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması nedeniyle "Âşık Veysel ve Şiirleri" konusu ele alındı. Öğrenciler, kamp ateşi eşliğinde Âşık Veysel'in şiirlerini seslendirerek unutulmaz bir atmosfer oluşturdular.

Edebiyat kampının devamında ise "Küçük Ağacın Eğitimi" kitabının değerlendirme söyleşisi gerçekleştirildi. Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Bilim Kurulu Başkanı ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Vahap ÇETİN, etkinliğin amacını paylaşarak, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeyi, konuşma, dinleme, okuma, anlama, düşünme ve yorumlama yeteneklerini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, öğrencilerin toplum önünde konuşma ve diksiyon becerilerini geliştirmek amacıyla şiirleri ezberlemelerini teşvik ettiklerini vurgulayan ÇETİN, Eğirdir ilçesinin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini tanıtarak öğrencilerin farkındalıklarını artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Edebiyat kampının ikincisinin Eğirdir'de düzenlenmesine ev sahipliği yapan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve belediye çalışanlarına teşekkür eden ÇETİN, bu etkinliğin öğrenciler için büyük bir katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.