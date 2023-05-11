Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Nazmiye Demirel Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılanan Başkan Başdeğirmen, okulun ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm bulmayı taahhüt etti.

Başkan Başdeğirmen, Nazmiye Demirel Ortaokulu'nda gerçekleşen ziyaretinde öğretmenlerin taleplerini dinleyerek gerekli talimatları verdi. Okul idarecileri ve öğretmenler, yağışlı havalarda çamur oluşan bölgenin kilit parke taşıyla döşenmesi talebinde bulundular. Başkan Başdeğirmen, bu bölgeye daha estetik bir uygulama yapacaklarını söyleyerek talebi yerine getirme sözü verdi.

Ayrıca, bir öğretmen park sorunu yaşadıklarını ve eski Bağ-Kur binasının otoparkını kullanmak istediklerini dile getirdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu konuyu yakından takip edeceklerini ve çözüm için gereken adımları atacaklarını ifade etti.

Başkan Başdeğirmen'in Nazmiye Demirel Ortaokulu ziyareti, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler arasında olumlu bir etkileşim yaratırken, belediye olarak okulun ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanacağı güvencesini verdi.