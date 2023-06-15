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Asgari Ücret Sonrası Hepsine Zam Gelecek

Asgari Ücret Sonrası Hepsine Zam Gelecek
ISPARTA
G.Tarihi: 14.06.2023 13:02
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Asgari ücret zammıyla neler değişecek?

Asgari ücretteki ara zam sonrasında birçok ödeme ve maaşta da artış yaşanacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primleri asgari ücretteki artışla birlikte değişiyor..
 
İşte madde madde asgari ücretle birlikte değişecekler...
 
İŞSİZLİK MAAŞI
Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. 
2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 3 bin 972, en yüksek 7 bin 945 lira olarak uygulanyor. 

Yüzde 25 zam olursa: En düşük 4 bin 965, en yüksek 9 bin 931 lira
Yüzde 30 zam olursa: En düşük 5 bin 163, en yüksek 10 bin 328 lira
Yüzde 35 zam olursa: En düşük 4 bin 965, en yüksek 10 bin 725 liraya yükselecek.
 
ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI
Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek.
Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.
 
Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira olarak uygulanıyor.
Yüzde 25 zam olursa: En düşük 133,43, en yüksek 867,4 lira
Yüzde 30 zam olursa: En düşük 138,77, en yüksek 902 lira
Yüzde 35 zam olursa: En düşük 144,11, en yüksek 936,75 liraya yükselecek.
 
KIDEM TAZMİNATI
Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde bulunuyor. Asgari ücretle 5 yıldır aynı işyerinde çalışanın kıdem tazminatı şu an 32 bin 355 lira olarak hesaplanıyor. Yeni yıldan itibaren 50 bin 40 TL kıdem tazminatı alabiliyor.

Yüzde 25 zam olursa: 12 bin 510 lira
Yüzde 30 zam olursa: 13 bin 10 lira
Yüzde 35 zam olursa: 13 bin 510 lira
 
Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 19 bin 982,83 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam temmuz ayında yeniden belirlenecek.
 
65 YAŞ AYLIĞI
65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.

Yüzde 25 zam olursa: 3 bin 255 lira
Yüzde 30 zam olursa: 3 bin 385 lira
Yüzde 35 zam olursa: 3 bin 515 liraya yükselecek.
 
ENGELLİ AYLIĞI
Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engell aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL.
Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyor.
Yüzde 25 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 172 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 261 lira
Yüzde 30 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 259 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 391 lira
Yüzde 35 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 346 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 522 liraya yükselecek.
 
RAPOR ÜCRETLERİ
Asgari ücretliler 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 223,5 lira, yatarak tedavide de 167,68 lira günlük rapor parası alıyor.

Yüzde 25 zam olursa: Ayakta tedavide 279,4 lira, yatarak tedavide 209,6 lira
Yüzde 30 zam olursa: Ayakta tedavide 290,5 lira, yatarak tedavide 217,9 lira
Yüzde 35 zam olursa: Ayakta tedavide 301,7 lira, yatarak tedavide 226.3 liraya yükselecek.
 
STAJYER MAAŞLARI
İşletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret ile birlikte artacak. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Stajyer maaşları yeni yılda en az 2 bin 552 TL olarak uygulanıyor.
Yüzde 25 zam olursa: 3 bin 190 lira
Yüzde 30 zam olursa: 3 bin 317 lira
Yüzde 35 zam olursa: 3 bin 445 liraya yükselecek.
 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammıyla birlikte artacak. SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 TL olarak uyguluyor.
Yüzde 25 zam olursa: 375,3 lira
Yüzde 30 zam olursa: 390,3 lira
Yüzde 35 zam olursa: 405,3 liraya yükselecek.
 
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ
İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.
 
En düşük prim tutarı 3 bin 202 TL, en yüksek prim ise 24 bin 19 TL olarak uygulanıyor.
Yüzde 25 zam olursa: En düşük 4 bin 2 lira, en yüksek 30 bin 23 lira
Yüzde 30 zam olursa: En düşük 4 bin 162 lira, en yüksek 31 bin 224 lira
Yüzde 35 zam olursa: En düşük 4 bin 322 lira, en yüksek 32 bin 425 liraya yükselecek.
 
SGK TABAN VE TAVAN PRİMLERİ
Asgari ücretin değişmesiyle çalışanlar için ödenen prime esas kazançların taban ve tavan tutarı da değişecek. Prime esas kazançta taban 10 bin 8 lira, üst sınır 75 bin 60 lira düzeyinde..
 
Yüzde 25 zam olursa: En düşük 12 bin 510 lira, en yüksek 93 bin 825 lira
Yüzde 30 zam olursa: En düşük 13 bin 10 lira, en yüksek 97 bin 575 lira
Yüzde 35 zam olursa: En düşük 13 bin 510 lira, en yüksek 101 bin 331 liraya yükselecek.
 
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