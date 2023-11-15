ISPARTA BELEDİYESİ BASIN AÇIKLAMASI



BASIN AÇIKLAMASI

Isparta Belediye Başkanlığı olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissettiğimiz bir konuyu sizlerle paylaşmak isteriz. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yapılan açıklamalarda, Belediyemiz, Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcılarımız ve daire müdürlerimizin isimleri kullanılarak, 'Engellilere tekerlekli sandalye yardımı' ve benzeri taleplerle maddi yardım istendiği bilgisine ulaşılmıştır.

Bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtmek isteriz. Isparta Belediyesi, Belediye Başkanımız, başkan yardımcılarımız ve daire müdürlerimiz adına hiçbir vatandaşımızdan veya iş insanımızdan herhangi bir ad altında yardım talebinde bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bu tür yanıltıcı bilgilendirmelere karşı dikkatli olması önemlidir. Belediyemiz ve Belediye Başkanımız adına yapılan yardım taleplerine itibar edilmemesi, maddi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın ve iş insanlarımızın bu tür çağrılara karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz.

Saygılarımla,

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI