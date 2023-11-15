

Isparta 32 Spor’a Kaan Motors Sahibi Gökhan Güzel’den Anlamlı Destek

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, şehrin önde gelen iş insanlarından biri olan Kaan Motors Sahibi Gökhan Güzel’in anlamlı desteği ile güçleniyor. Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ve Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer, Gökhan Güzel'e teşekkürlerini iletmek adına kendisine özel olarak hazırlanan formayı takdim etti.

Isparta 32 Spor, sadece sahadaki başarılarıyla değil, aynı zamanda şehirdeki iş dünyasının da desteğiyle güçleniyor. Kaan Motors Sahibi Gökhan Güzel, takımın yanında durarak destek veren isimler arasında öne çıkıyor.

Başkan Gültekin Özdemir ve Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer, Gökhan Güzel'e duydukları teşekkürü ifade etmek ve takımın minnettarlığını göstermek adına özel bir forma hediye etti. Bu anlamlı jest, iş dünyası ile sporun bir araya gelerek şehir için nasıl bir sinerji oluşturduğunu bir kez daha gösterdi.

Gökhan Güzel, yaptığı destekle ilgili olarak, "Isparta 32 Spor'un başarılarına katkı sağlamak benim için gurur verici. Sporun birleştirici gücünü ben de hissediyorum. Şehrimize ve takımımıza destek vermekten mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

Isparta 32 Spor, şehirdeki iş dünyasının ve bireylerin bir araya gelerek takıma verdikleri destekle daha da güçlenerek önemli başarılar elde etmeye devam ediyor.