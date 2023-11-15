TRAFFIC LOUNGE, ISPARTA'DA YAŞAM TARZINI YENİDEN TANIMLIYOR!

TRAFFIC LOUNGE KUAFÖR: TARZINIZA VE GÜZELLİĞİNİZE YENİ BİR DOKUNUŞ!
Isparta'nın kalbindeki Traffic Lounge, sıradanlığın ötesinde bir yaşam deneyimi sunuyor. Burası, enerjisi ve özel atmosferi ile anılarınıza unutulmaz anlar katıyor.
Aktivite Alanları: Vücut geliştirme, plates, TRX ve fonksiyonel egzersizler... Fitness tutkunları için tasarlanmış alanlarımızda, uzman eğitmenler eşliğinde kendinizi keşfedin.
Güzellik ve Stil: Traffic Lounge, şimdi kuaför bölümü ile güzellik hizmetlerine de kapılarını açtı! Saç kesimi, renk değişimi, manikür, pedikür ve protez tırnak uygulamalarıyla tarzınıza özen gösterin.
Ferah Ortam: Geniş mekan yapımız, aktivitelerinizi özgürce gerçekleştirmeniz için ideal. Her bölüm özenle tasarlandı, konfor ve keyfin doruklarına ulaşın.
Traffic Lounge, eğlence, sağlık, güzellik, spor giyim ve deneyimi bir araya getirerek Isparta'nın öncü yaşam merkezi olma yolunda ilerliyor.
Adres: Gazikemal Mah, 1311. Sk. No:13
Rezervasyon & İletişim: 0501 372 32 32
Sizi sıradanlıktan çıkararak farklı bir yaşam tarzına davet ediyoruz. Traffic Lounge'da her şey bir arada!
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Isparta'nın kalbindeki Traffic Lounge, sıradanlığın ötesinde bir yaşam deneyimi sunuyor. Burası, enerjisi ve özel atmosferi ile anılarınıza unutulmaz anlar katıyor.
Aktivite Alanları: Vücut geliştirme, plates, TRX ve fonksiyonel egzersizler... Fitness tutkunları için tasarlanmış alanlarımızda, uzman eğitmenler eşliğinde kendinizi keşfedin.
Güzellik ve Stil: Traffic Lounge, şimdi kuaför bölümü ile güzellik hizmetlerine de kapılarını açtı! Saç kesimi, renk değişimi, manikür, pedikür ve protez tırnak uygulamalarıyla tarzınıza özen gösterin.
Ferah Ortam: Geniş mekan yapımız, aktivitelerinizi özgürce gerçekleştirmeniz için ideal. Her bölüm özenle tasarlandı, konfor ve keyfin doruklarına ulaşın.
Traffic Lounge, eğlence, sağlık, güzellik, spor giyim ve deneyimi bir araya getirerek Isparta'nın öncü yaşam merkezi olma yolunda ilerliyor.
Adres: Gazikemal Mah, 1311. Sk. No:13
Rezervasyon & İletişim: 0501 372 32 32
Sizi sıradanlıktan çıkararak farklı bir yaşam tarzına davet ediyoruz. Traffic Lounge'da her şey bir arada!
tr