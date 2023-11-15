TRAFFIC LOUNGE, ISPARTA'DA YAŞAM TARZINI YENİDEN TANIMLIYOR!

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Isparta'nın kalbindeki Traffic Lounge, sıradanlığın ötesinde bir yaşam deneyimi sunuyor. Burası, enerjisi ve özel atmosferi ile anılarınıza unutulmaz anlar katıyor.Vücut geliştirme, plates, TRX ve fonksiyonel egzersizler... Fitness tutkunları için tasarlanmış alanlarımızda, uzman eğitmenler eşliğinde kendinizi keşfedin.Traffic Lounge, şimdi kuaför bölümü ile güzellik hizmetlerine de kapılarını açtı! Saç kesimi, renk değişimi, manikür, pedikür ve protez tırnak uygulamalarıyla tarzınıza özen gösterin.Geniş mekan yapımız, aktivitelerinizi özgürce gerçekleştirmeniz için ideal. Her bölüm özenle tasarlandı, konfor ve keyfin doruklarına ulaşın.Traffic Lounge, eğlence, sağlık, güzellik, spor giyim ve deneyimi bir araya getirerek Isparta'nın öncü yaşam merkezi olma yolunda ilerliyor.Gazikemal Mah, 1311. Sk. No:130501 372 32 32Sizi sıradanlıktan çıkararak farklı bir yaşam tarzına davet ediyoruz. Traffic Lounge'da her şey bir arada!